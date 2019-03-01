Порошенко решил пропиариться в окопе

01.03.2019, Мариуполь, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко, замешанный в расследованном журналистами скандале с контрабандой военных запчастей из РФ, призвал правоохранителей расследовать данное дело и отправить виновных «в тюрьму».

Об этом он заявил в ходе визита на ротно-опорный пункт 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под Мариуполем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коррупционеры, которые уже задолбали… Моя принципиальная позиция как президента – я хочу обратиться к правоохранительным органам: если есть основания, если есть факты, то ни фамилия, ни должность не должна никого защитить, просьба выйти и проинформировать общество об информации, которая была поднята в СМИ. Это самое лучшее время проинформировать общество. Есть факты – в тюрьму, и никто не защитит. Нет фактов – прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве», – сказал Порошенко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что согласно решению Верховной рады, коррупционный скандал будет расследовать уже существующая парламентская комиссия, состоящая из соратников Порошенко.