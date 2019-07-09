09.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко стремительно переходит в статус шута горохового

Экс-президент Украины Петр Порошенко устроился аниматором во время своего тура по городам страны.

Так, в рамках визита в Прикарпатье бывший украинский гарант запустил кричалку с провалившимся во время предвыборной президентской кампании с тезисами «Армия. Язык. Вера», требуя, чтобы собравшиеся под сценой люди подхватили ее, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Когда толпа кричала невпопад или Порошенко оставался недоволен «единением», он запускал кричалку заново.

«Армия – Yes! Нет, нет, нет, еще раз. Армия – Yes! Лучше! Вера – Yes! Язык – Yes! Армия. Вера. Язык. Yes, Yes, Yes!», – заводил народ Порошенко.

При этом он активно жестикулировал, при крике Yes двигая правым локтем, что повторяли некоторые присутствующие на сцене

Экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш, комментируя выступление Порошенко в своем блоге, предположила, что у бывшего президента не все в порядке с психикой.

«Крыша, прощай… Педро стремительно переходит в статус шута горохового», – полагает Лукаш.

Как сообщал «ПолитНавигатор», созданная усилиями Порошенко «Православная церковь Украины» прожила чуть более полугода и развалилась.

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