Порошенко стремительно переходит в статус шута горохового

09.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко устроился аниматором во время своего тура по городам страны.

Так, в рамках визита в Прикарпатье бывший украинский гарант запустил кричалку с провалившимся во время предвыборной президентской кампании с тезисами «Армия. Язык. Вера», требуя, чтобы собравшиеся под сценой люди подхватили ее, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда толпа кричала невпопад или Порошенко оставался недоволен «единением», он запускал кричалку заново.

«Армия – Yes! Нет, нет, нет, еще раз. Армия – Yes! Лучше! Вера – Yes! Язык – Yes! Армия. Вера. Язык. Yes, Yes, Yes!», – заводил народ Порошенко.

При этом он активно жестикулировал, при крике Yes двигая правым локтем, что повторяли некоторые присутствующие на сцене

Экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш, комментируя выступление Порошенко в своем блоге, предположила, что у бывшего президента не все в порядке с психикой.

«Крыша, прощай… Педро стремительно переходит в статус шута горохового», – полагает Лукаш.

Как сообщал «ПолитНавигатор», созданная усилиями Порошенко «Православная церковь Украины» прожила чуть более полугода и развалилась.