Филарет в шоке: Порошенко тайно сдал Украину туркам

02.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Так называемый томос об автокефалии, который Украина получила от Стамбула в конце прошлого года, принес больше вреда, чем пользы. Он заложил новый раскол и виноват в этом экс-президент Украины Петр Порошенко, подписавший «тайные соглашения» с Вселенским патриархом.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил «патриарх» УПЦ КП Филарет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Было так, что на встрече моей с президентом, на которой был и митрополит Епифаний, была договоренность, что я буду после получения томоса руководить Украинской православной церковью Киевского патриархата, а митрополит Епифаний, как избранный предстоятель на Объединительном Соборе, будет представлять эту церковь во внешнем мире. Но на деле вышло не так. Потому томос мы получили, но он Украине принес больше вреда, чем пользы. Он разделил великую церковь Киевского патриархата на две части. И у нас как было три церкви, так и осталось три церкви. Томос пользы Украине не принес никакой…

Виноват и президент, потому что он подписывал соглашения, о которых я, как патриарх, не знал. А в этих тайных соглашениях записано, что Вселенский патриарх имеет на территории Украины ставропигиальные объекты. То есть, церковные монастыри, храмы, который непосредственно подчиняются не предстоятелю украинской церкви, а Вселенскому патриарху», – заявил Филарет.