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11.03.2019, Житомир, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина
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«На х#р томос!» – нацики наехали на очередной митинг Порошенко

Боевики «Нацкорпуса» и «Национальных дружин» прибыли на встречу президента Петра Порошенко с избирателями в Житомир.

Таким образом они попытались вопрос, касающийся хищениям в «Укроборонпроме», от которого глава государства сбежал в Черкассах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ввиду того, что к сцене пускали только по пропускам, националисты заняли места и развернули плакаты у самого оцепления.

Примечательно, что толпа, находящаяся рядом с радикалами за заграждением, охотно подхватывала выкрики и лозунги. Были развёрнуты уже знакомые плакаты «Свинарчуков Порошенко за решётку», а также «СВИНоборонпром», «Порошенко – главарь коррупции», «Порошенко – нарушитель Конституции».

Когда вышел президент, радикалы выкрикивали «Ганьба», «Фу», «Вон из Житомира», «Мародёров за решётку! Порошенко не оставил без внимания протестующих и называл их проплаченными агентами Путина. В ходе выступления президента речь фактически прервалась словесными перепалками, как, например, на обещание повышений пенсий в ответ звучало: «Брехло».

«Каждая копейка, которая была предоставлена волонтёром…», – вещал Порошенко.

«…сп##жена!» – подхватывала толпа.

«Сняли ярмо Москвы с нашей церкви, как бы они не верещали!» – хвастался президент.

«На х#р нам тот томос» – отозвались зрители.

В целом, обошлось без происшествий и столкновений. Примечательно, что «Слава Украине!» Порошенко кричал под свист и улюлюканье толпы.

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