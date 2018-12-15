15.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Галичина, Права человека, Украина
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Порошенковцы цапаются с тягнибоковцами: Кто хитрее гнобит «вату»

Бывший гауляйтер контролируемой Киевом части Донецкой области Павел Жебривский осудил решения облсоветов Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской и Львовской областей, где по инициативе партии «Свобода» был введен запрете использования русскоязычного культурного продукта.

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«Я думаю, что такой запрет неэффективен и отображает только желание одной политической партии попиариться. Я за то, чтобы украинский язык доминировал в Украине и все для этого делал, но то, что они приняли, носит только рекомендательный характер.

По моим убеждениям, это политически мотивировано и является пасом «ватникам», которые теперь могут верещать, что в Украине унижают и запрещают русский язык. Увеличения украинского контента от такого решения точно не будет.

Они сработали не на развитие украинского языка, а на то, чтобы кто-то имел возможность бросить камнем в украинский язык, культуру, музыку и много других вещей. Я думаю, что это неэффективно и неправильно», – сказал Жебривский в эфире телеканала 112.

Отметим, ранее Павел Жебривский заявлял о том, что за отрицание «российской агрессии» на Украине необходимо привлекать к уголовной ответственности

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