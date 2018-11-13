Жебривский требует вводить статьи за отрицание «российской агрессии» и “коллаборационизм”

13.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Любой, кто отрицает «российскую агрессию» на Украине, должен привлекаться к уголовной ответственности.

Об этом экс-председатель «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский заявил в эфире канала «Zik», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле на сегодняшний день есть вина Верховной Рады. Она до сих пор не приняла закон о запрете отрицания российской агрессии. Посмотрите сами: государство Израиль приняло закон, который предусматривает: тот, кто отрицает холокост, привлекается к криминальной ответственности по всему миру. Украинский парламент до сегодняшнего дня не принял закон о запрете отрицания российской агрессии против Украины. Второй вопрос – коллаборация. Мы очень много говорим о коллаборантах. И Новинский, и Медведчук и многие другие – коллаборанты. Но мы берём это слово из википедии, а в украинском законодательстве определения того, кто такой коллаборант, нет. Я думаю, что ВРУ нужно поставить на повестку дня два вопроса – закон «Про коллаборацию» и, когда у нас говорят о нём, то имеют в виду только тех людей, которые живут на временно оккупированной территории Донбасса и Крыма. Никто не говорит про «пятую колонну» тут, на Украине, которая приносит больше вреда, чем те, кто ходил 11 числа на выборы. Те люди, которые сегодня продвигают интересы России, являются большими коллаборантами. Они заслуживают того, чтобы привлечь их к ответственности. Как правовед и человек, который внедрял криминальный кодекс, я чётко говорю, что сегодня нужен закон «Про коллаборацию» и закон о запрете отрицания российской агрессии. И тогда никто не позволит себе говорить о том, что политики должны сесть за один стол с «Фунтами» из так называемых ЛДНР. Никто не будет рассказывать, что сегодня нужно говорить о какой-то автономии в унитарном государстве Украина», – заявил он.