Портников объявил украинцев идиотами

10.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не должен был побеждать на выборах, поскольку слишком запятнан сотрудничеством с олигархатом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским журналом «Новое время», заявил получивший известность как участник гей-скандала, снятого скрытой камерой, пропагандист-майданщик Виталий Портников, отвечая на вопрос, ожидал ли он три года назад приход в политику Зеленского.

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«Я предполагал, что следующим президентом Украины будет такой человек, как Зеленский, но не думал, что это сможет сделать сам Зеленский, потому что он слишком запятнан своим сотрудничеством с олигархами, думал, люди его не воспримут, но я недооценил идиотизм избирателя», – говорит Портников.

По его словам, теперь Зеленский будет совершать ошибку за ошибкой, а его рейтинг падать, тогда как популярность его основных оппонентов расти.

«В тот момент, когда станет ясно, что рейтинг Порошенко выше рейтингов Зеленского и Бойко выходит с ним во второй тур, олигархи побегут договариваться с Порошенко, и Порошенко станет героем всех олигархических телевизионных каналов как хороший хозяйственник, который создал нормальную жизнь, нормальный уровень жизни людей. Не армия, язык, вера уже будут этим рефреном, а дороги, подъезды и лифты», – прогнозирует Портников.

Ранее Портников проболтался о никчемности украинского проекта.

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