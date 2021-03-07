Портников проболтался о никчёмности украинского проекта

07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Превращенный в национальную идею лозунг «Украина не Россия» в итоге сыграл злую шутку с самостийным проектом – ведь ничего другого он предложить не смог.

Такое признание в ходе конференции сделал киевский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нам нужно научиться смотреть на себя не только своими, но и чужими глазами… Мы десятилетиями живём в состоянии «доказать, что мы не Россия, а что-то отличное от России». Никому из наших соседей такое даже на ум не приходило – белорусы знают, что они почти Россия, а поляки и финны даже не задумываются, Россия они или нет», – сказал Портников.

Он сравнил главенство идеи «Украина – не Россия» с комплексом.

«А мы всё время живём в такой ситуации, при которой мы хотим быть конкурентами России, мы хотим быть нацией, которая создавала Российскую Империю, а сейчас решила, что создаст что-то другое.

Когда украинцы перестанут быть не только колониальной, но и имперской нацией, у них появится шанс на удержание этой государственности на более продолжительное время, и то, что эта государственность будет чем-то отличным от российской государственности. Это когда-то осуществится, но пока этого не произошло», – заключил Портников.