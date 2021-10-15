Портников пророчит четверть века войны в Донбассе

15.10.2021 12:55 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2004 году, будет продолжаться десятилетия.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников.

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«Это война на десятилетия, этот военный конфликт низкой интенсивности будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет президентом Российской Федерации», – сказал Портников «Обозревателю».

«Мы – страна, которая будет находиться в войне по крайней мере еще 20-25 лет. Если, конечно, раньше не закончится президентство Путина», – добавил он.

По его словам, если когда в Российской Федерации произойдет смена власти, самое большее, на что может рассчитывать Украина в Донбассе – это то, что в зоне боевых действий могут прекратить стрелять.

«Это уже будет успех», – говорит пропагандист.

Впрочем. Он оговаривается, что до этого времени «нужно еще дожить».

Ранее Портников признал, что недооценил идиотизм украинцев.

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