«Пощёчина и средний палец» – немецкий либерал о реакции Берлина на жалобы в адрес Путина

31.05.2021, Вильнюс, Константин Серпилин

Президент США Джо Байден решил не препятствовать строительству «Северного потока-2», потому что понимает, что газопровод неминуемо будет достроен, а портить отношения с Берлином ему не хочется.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил беглый российский оппозиционер Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, снимать санкции с немецких компаний, которые работают в «Северном потоке» – это плохо. Надо понимать, что проект всё равно был бы завершён. И Байден вынужден выбирать между отношениями с Германией и тем, что «поток» всё равно был бы достроен», – сказал он.

В свою очередь, ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн возмутился, что, несмотря на все потуги русофобов, некоторые страны Европы не собираются идти на конфронтацию с Россией, если им это не выгодно.

«Мы можем продолжать образовывать политики, элиты и широкую общественность в том, что реально происходит в России, и о той угрозе, которая сегодня исходит из политики нынешнего режима. Это угроза внутри самой России – угроза дальнейшего закручивания гаек, нарушения прав человека и так далее. Но когда стоит вопрос – «труба или права человека», настоящий немец выбирает трубу», – с негодованием отметил эксперт.

После чего немецкий либеральный журналист, работавший в Москве, Борис Райтшустер заявил, что официальный Берлин не поддерживает бежавших из России либералов даже на словах.

«Я на федеральной пресс-конференции неоднократно задавал вопросы пресс-секретарю Меркель. И ответы я не могу оценивать иначе, как пощёчину и показывание определённого пальца. Мы не дошли даже до того, чтобы хотя-бы на словах что-то конкретное говорить. Это очень грустно. И если противопоставить эту северную трубу и Навального, то у Путина ощущение, что ему всё дозволено, и что он всё может», – добавил либеральный журналист.

Напомним, ранее бежавшие из России либералы захотели объединиться в «посольство Свободной России» и потребовать от западных международных структур официально признать их как неправительственную организацию, борющуюся с «режимом Путина».