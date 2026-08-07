Посланник Алиева продал Киеву пустышку, – эксперт

Вчерашние заявления о том, что Азербайджан поможет «дружественной Украине» с поставками газа и заинтересован в ее крупных подземных хранилищах – не более, чем пустышка. На самом деле, у Баку нет возможности ощутимо нарастить поставки сверх того, что он уже продает Европе и Турции.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

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«Азербайджан сейчас добывает по максимуму, у него нет возможности нарастить объём добычи. Он по максимуму использует в своей добыче и соответствующие транспортные мощности. И всё это успешно продаёт в Европу и в Турцию. Там есть долгосрочные контракты: 8 млрд кубов в Италию он продаёт, по 1 млрду кубов – долгосрочные контракты в Грецию и в Болгарию. У Азербайджана сейчас есть излишки. Он их продаёт на спотовом рынке тем же Греции и Болгарии, и Румынии, и странам Балкан. Если у Украины есть деньги, и они заплатят, условно говоря, столько же, сколько платят в Европе, – газ придёт к ним на общих основаниях, такая техническая возможность есть. Газ придёт в Турцию, из Турции идёт Трансбалканский газопровод. Раньше он использовался для поставки российского газа в Турцию транзитом через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию в европейскую часть Турции. После строительства «Турецкого потока» этот газопровод стал не нужен, он в основном пустует и часто используется в реверсе для прокачки отдельных объёмов. Так же можно азербайджанский газ из Турции прокачать через Болгарию, Румынию, Молдавию на юг Украины, если украинцы заплатят больше, чем готовы платить в Европе».

Эксперт полагает, что Азербайджану не нужны украинские подземные газохранилища – все по той же причине, что заполнять их нечем:

«Подземные хранилища особо и не востребованы никем. Азербайджану не нужно качать в украинские подземные хранилища, чтобы продать этот газ в Европу. Вот сколько у них есть возможностей продавать, они столько и продают. А зимой у них излишков становится меньше, потому что у самих отопительный сезон начинается, и большое потребление газа становится. Нет ситуации, когда, условно говоря, Азербайджан газ добывает, ему некуда продать, и тогда он закачает его в подземные хранилища, а потом продает. Как раз Азербайджану эти подземные хранилища не нужны. Европейцам они тоже не нужны, потому что европейцы за последние десятилетия настроили у себя кучу хранилищ, а объём потребления за последние годы упал из-за того, что деиндустриализация прошла».

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