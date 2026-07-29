Европейский газ уже вряд ли «доедет» до Украины

Максим Столяров.  
29.07.2026 17:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Газ, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку в странах Евросоюза намечается серьёзный энергетический кризис, Украина может остаться без импорта нефти и газа этой зимой.

Об этом в интервью каналу «Репортёры» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку в странах Евросоюза намечается серьёзный энергетический кризис, Украина может остаться без импорта нефти...

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«Для Украины проблемы и в нефти, и в газе, потому что и там, и там – они импортеры из Европы. И Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния – основные поставщики как нефтепродуктов готовых, так и газа.

И Украина последние годы очень мало закачивает газа в свои подземные хранилища, рассчитывая как раз на европейцев.

Но если европейцам будет не хватать газа, то возможности поделиться с Украиной у них тоже будет мало. Поэтому, конечно, газовый кризис и топливный кризис на Украине тоже отражаются», – сказал Юшков.

«Тем более, что увеличивать импорт европейцы могут только за счет СПГ, потому что трубопроводные поставщики и так качают по максимуму. А значит, нужно через несколько стран прокачать потом этот газ, чтобы он достался Украине.

И вдоль трубы желающих оставить его себе будет довольно много этой зимой. Поэтому большой вопрос, смогут ли они найти какие-то излишки для того, чтобы поделиться с Украиной.

Ну и то же самое и по нефтепродуктам. Если будет ужесточаться топливный кризис, как минимум, эти нефтепродукты будут дороже для Украины», – подытожил эксперт.

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