Европейский газ уже вряд ли «доедет» до Украины

Поскольку в странах Евросоюза намечается серьёзный энергетический кризис, Украина может остаться без импорта нефти и газа этой зимой.

Об этом в интервью каналу «Репортёры» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины проблемы и в нефти, и в газе, потому что и там, и там – они импортеры из Европы. И Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния – основные поставщики как нефтепродуктов готовых, так и газа.

И Украина последние годы очень мало закачивает газа в свои подземные хранилища, рассчитывая как раз на европейцев.

Но если европейцам будет не хватать газа, то возможности поделиться с Украиной у них тоже будет мало. Поэтому, конечно, газовый кризис и топливный кризис на Украине тоже отражаются», – сказал Юшков.