Европейский газ уже вряд ли «доедет» до Украины
Поскольку в странах Евросоюза намечается серьёзный энергетический кризис, Украина может остаться без импорта нефти и газа этой зимой.
Об этом в интервью каналу «Репортёры» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для Украины проблемы и в нефти, и в газе, потому что и там, и там – они импортеры из Европы. И Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния – основные поставщики как нефтепродуктов готовых, так и газа.
И Украина последние годы очень мало закачивает газа в свои подземные хранилища, рассчитывая как раз на европейцев.
Но если европейцам будет не хватать газа, то возможности поделиться с Украиной у них тоже будет мало. Поэтому, конечно, газовый кризис и топливный кризис на Украине тоже отражаются», – сказал Юшков.
«Тем более, что увеличивать импорт европейцы могут только за счет СПГ, потому что трубопроводные поставщики и так качают по максимуму. А значит, нужно через несколько стран прокачать потом этот газ, чтобы он достался Украине.
И вдоль трубы желающих оставить его себе будет довольно много этой зимой. Поэтому большой вопрос, смогут ли они найти какие-то излишки для того, чтобы поделиться с Украиной.
Ну и то же самое и по нефтепродуктам. Если будет ужесточаться топливный кризис, как минимум, эти нефтепродукты будут дороже для Украины», – подытожил эксперт.
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