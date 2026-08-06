Азербайджан беззастенчиво нацелился на украинские газохранилища, недобитые Россией

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Азербайджан заинтересован в поставках газа «в дружескую Украину» и использовании ее подземных газохранилищ.

Об этом во время визита в Киев заявил глава МИД Азербайжана Джейхун Байрамов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Энергетическое сотрудничество между нашими странами – это один из важнейших участков нашего общего экономического труда. Если говорить об энергетическом сотрудничестве, то позвольте мне сказать, что Socar, наша государственная компания, и дальше работает активно, полноценно в Украине, и я могу сказать больше, Socar также имеет план на будущее в плане энергетического сотрудничества между нашими двумя странами. Очень важно определить, что Азербайджан имеет очень важные элементы энергетического сотрудничества между двумя странами», – вещал он.

«В то же время, вы сказали очень важную вещь, что важный актив Украины — это большая система подземных хранилищ, крупнейшая в Европе. И важно также определить, в плане паневропейского снабжения энергетических ресурсов и энергобезопасности на этом континенте. Речь идет не только о количестве, но и о географии охвата стран, газопроводов, систем крупнейших. Мы будем рады предоставить природный газ также дружественной Украине. В то же время мы верим, что также есть возможность для совместного труда между нашими странами в плане энергетической безопасности в более широком географическом измерениии, с применением подземных хранилищ украинских для более широкой географии. Мы это рассматриваем как очень важное, обнадеживающее направление нашей совместной работы», – заявил Байрамов.

Напомним, Россия неоднократно била по газохранилищам на территории Западной Украины – один из последних ударов был нанесен «Орешником», но, видимо, объекты не были уничтожены до конца или уже восстановлены.

Также были отмечены удары по АЗС Socar в Николаевской области, за что в МИД Азербайджана был вызван посол России.