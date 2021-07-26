«После Крюковой только дурак поверит «Стране» – Скачко

26.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Скандальная история с антироссийским саморазоблачением замглавреда киевской интернет-газеты «Страна» показывает, что на Украине исчезает ещё одно более или менее адекватное СМИ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил покинувший Украину из-за угрозы политических репрессий известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был 12 лет главным редактором и могу сказать, что любые высказывания о том, что действующий зам главного редактора может иметь своё собственное мнение и высказывать его без ущерба для редакционной политики и имиджа издания – это всё блеф. Это попытки сделать хорошую мину при офигенно плохой игре. Для меня лично «Страна» никогда и не была оппозиционным изданием, а только источником хоть какой-то фактологической информации. Сейчас она как таковая умерла для меня совсем. Причём умерла вся.

Я не являюсь сторонником коллективной вины, но я и не верю в то, что там все такие «адекватники», и одна оказалась дурочкой, у которой от нереализованных амбиций сорвало крышу. Всё там абсолютно согласованно. Это абсолютно идеологический рейдерский захват «Страны. юа» с целью переформатирования её и опускания её репутационно, однозначно», – сказал журналист.

«Хотела ли этого Крюкова, хотел ли этого главред Гужва, хотели ли этого её спонсоры – группа Фирташа-Лёвочкина-Бойко-Портнова, или не хотели они этого? Хотел опустить «Страну» Медведчук, у которого забрали три телеканала, не хотел он этого сделать. Остаётся главным результат: в Украине исчезло репутационно ещё одно вполне более или менее сносное, более или менее адекватное СМИ. Только дурак может теперь поверить в любое политическое заявление или даже в любую новость, опубликованную в этом издании», – констатировал Скачко.

Напомним, ранее замглавреда издания Светлана Крюкова написала в своём блоге ответ на статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», напичканный русофобскими идеологемами, противником чего «Страна» всё время себя позиционировала.

Кроме того, вынужденный покинуть Киев в 2014 году после победы Евромайдана журналист Александр Чаленко в интервью «ПолитНавигатору» рассказал, что ситуация с Крюковой – далеко не первый такой случай .