После победы сербов премьер Черногории отказался менять состав правительства

17.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич в ответ на заявления сербских политических сил о необходимости включить их представителей в состав правительства, завил, что в этом нет необходимости.

Сербские политики заявили об этом после победы на муниципальных выборах во втором по численности городе Черногории – Никшиче.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Здравко Кривокапич отреагировал на заявления ряда политиков, сделанные после победы их выборного блока на муниципальных выборах в городе Никшич о том, что состав черногорского правительства нужно изменить, включив в него представителей партий черногорских сербов. Ранее Кривокапич, шедший на парламентские выборы вместе с сербскими партиями и победивший во многом за счет поддержки Сербской православной церкви, под давлением Запада отказался включать сербских соратников в состав своего кабинета.

«Это правительство показало, что оно может, знает, что оно способно, трудолюбиво и преданно всем гражданам Черногории. Что еще нужно? – сказал черногорский премьер. – И перестановки в правительстве абсолютно не нужны».

При этом он отметил, что «партнеры по коалиции», имея в виду представителей сербских партий, нападают на него чаще, чем представители Демократической партии социалистов диктатора Мило Джукановича.

«Вероятно, они ожидали большего, они, вероятно, хотели большего, они, вероятно, научились обещать своим избирателям и ждали этого момента, но я хочу сказать, что это правительство является меритократическим, что это правительство хочет и пытается поддерживать такой подход ради того, чтобы Черногория стала другой», – заявил Кривокапич.