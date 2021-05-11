После теракта в Казани Володин предлагает ужесточить законодательство в области интернета и оборота оружия

11.05.2021, Москва, Елена Острякова

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин начал сегодняшнее заседании российского парламента со слов о теракте в Казани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понимаю, о чем вы сейчас говорите. Давайте со своей стороны сделаем все для того, чтобы такое больше не повторялось. Поручим комитету по безопасности проанализировать наши законы. Иногда за них нас критикуют, говоря, что мы в вопросах экстремизма и предотвращения вовлечения детей в противоправную деятельность вводим слишком жесткие меры наказания. Но как жизнь показывает – опять молодые люди и происшедшее с использованием интернета. Поэтому правильно было бы посмотреть и на эти вопросы, и на вопросы, связанные с оборотом оружия», – сказал Володин.

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По его словам, президент РФ Владимир Путин уже дал такое поручение.

Володин также попросил депутатов от Татарстана выразить соболезнования республике от имени всего парламента.

Как стало известно, 19-летний Ильназ Галявиев, который сегодня устроил стрельбу в школе зарегистрированным на себя оружием, за два часа до этого анонсировал свой теракт в телеграм-канале. По его вине погибло 8 человек: 4 мальчика, 3 девочки и учитель, – 21 человек находится в больнице, 6 детей находятся в реанимации. В Татарстане объявлен траур.