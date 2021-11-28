После указа Путина Киев ужесточил безнаказанные обстрелы предприятий Донбасса

Новости Украины

Указ президента РФ Владимира Путина о снятии ограничений для товаров из ЛДНР не остался незамеченным со стороны Украины со всеми разрушительными для Донбасса последствиями.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила журналистка из Донецка Юлия Андриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать, что мы, дончане, во-первых, очень трудолюбивые, во-вторых, у нас есть гордость, не гордыня – не путать, а гордость. Мы бы и сами хотели выпускать и поставлять. И вот этот указ – это ещё одно очень позитивное, это на уровне почти с выдачей паспортов и признанием», – сказала Андриенко.

«А я спрашивала, как вы считаете, что важнее, выдача паспортов или вот этот указ, и мне сказали, что указ это круче. Потому что это даёт возможность развиваться Донбассу, Донецку и не уезжать», – подтвердила ведущая.

«Очень много людей уехало. Вот это всё, что сейчас делается, оно направленно, чтобы Донбасс развивался, а не стал мёртвой зоной, как того хочет Украина», – добавила Андриенко.

В то же время, по её словам, эта положительная динамика, не даёт покоя Украине, которая только увеличила обстрелы предприятий ДНР.

«Всё это одна сторона медали, что мы радуемся этому, и вы разделяете эти чувства. Украина, они же всё это видят, уничтожают то, что у нас ещё осталось. На той неделе был мощнейший обстрел, обстреляли мою любимую Ясиноватую и Ясиноватский машзавод, получили повреждения цеха, где очень дорогостоящее оборудование, и, слава Богу, что никто не пострадал, опять мы говорим эту фразу – «никто не пострадал», ну, сложно сказать, насколько не пострадал. Нет жертв», – рассказала Андриенко.

«То есть Украина прикладывает специально по нашим предприятиям, по нашей уцелевшей инфраструктуре, а это предприятие даёт жизнь, зарплату и работу очень многим людям», – заключила журналистка.