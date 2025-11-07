После войны ВСУшники будут искать своего Гитлера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После войны Украина столкнется с серьезной проблемой, которой станут вернувшиеся с фронта.

Об этом в эфире ТСН заявил Егор Никель, командир 426-го батальона беспилотных систем 30-го корпуса морской пехоты ВСУ.

«Любой ветеран, любой военный, вернувшийся с войны, никогда не будет удовлетворен. Никогда. Он всегда будет недооценен, недообеспечен: недостаточное отношение гражданских к нему, власти. Человек так устроен, не будет иначе. Ну, ты вот все ему дай», – прогнозирует комбат.

По его словам, «момент возвращения ветеранов с войны очень скользкий», отметив, что на этом в свое время сыграл Гитлер, апеллировавший, что Германию лишили победы в войне.