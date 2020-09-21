После выборов «Слугу народа» ожидает демарш «птенцов Коломойского»
Местные выборы на Украине обязательно закончатся провалом для пропрезидентской партии «Слуга народа», после чего на фоне текущих конфликтов фракцию покинут десятки депутатов.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я как-то прогнозировал, что в скором времени фракцию Зеленского могут покинуть даже десятки депутатов, и это будет следствием местных выборов. Если власть проиграет, а судя по всему, так оно и будет, то можно себе представить, что тогда вообще будет происходить в центре – в парламенте, в «монобольшинстве».
В первую очередь идёт речь о птенцах гнезда Коломойского, потому что даже если вы вспомните, что говорил Гео Лерос, когда его исключали из фракции, он же атаковал главного оппонента Коломойского – Ахметова: он узурпировал энергосистему Украины, власть в руках отдельных олигархов.
А кто у нас Шмыгаль, премьер-министр? Он аффилирован с командой Ахметова. Глава офиса Ермак – явный человек Коломойского. А сейчас он ведёт свой проект «За майбутне» и очевидно возьмёт власть в некоторых регионах. Я с начала говорил, что это (конфликт с Леросом, скандал с Юрченко – ред.) рикошетом ударит в местные выборы», – заявил Гайдай.
Спасибо!
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