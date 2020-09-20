Финита ля комедия, пане Зе!

20.09.2020

За год нахождения у власти режим Владимира Зеленского настолько растерял популярность из-за вранья и воровства, что западные кураторы уже подумывают об очередной смене власти на Украине.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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…Оказавшись в президентском кресле благодаря виртуальным заслугам своего сериального персонажа, Владимир Зеленский продолжает играть в «слугу» народа, который побеждает всех и вся и ведет ожесточенную борьбу с коррупцией. Только вот украинский народ, ставший коррупционной жертвой, по-станиславски говорит шестому президенту: «Не верю!».

Народное негодование объяснимо. Одиозно обещая прекратить коррупционные схемы в «незалежной», Зе-команда стала олицетворением большого украинского взяточничества.

Чего только стоит недавний скандал, который спровоцировал ставленник Зеленского, нардеп от президентской партии «Слуга народа» Александр Юрченко. Депутат, который в удобном кресле ежедневно «побеждал» коррупцию, загадочным образом оказался причастным к получению валютной взятки за внесение поправок в один из законопроектов. Это лишь редкий случай чиновничьей «мзды», просочившийся в массы.

Инцидент с Юрченко обрел такой резонанс, что для погашения волны народного негодования пришлось подключиться самому Зеленскому. И суровый президент грозно пообещал посадить за решетку всех чиновников-взяточников.

В таком случае пану Зе нужно сразу отправить в места не столь отдаленные большинство народных депутатов, судей и руководство так называемой Специальной антикоррупционной прокуратуры. А начинать надо с главы собственного Офиса Андрея Ермака, который вместе со своим братом отработал выгодный сценарий продажи государственных должностей.

В общем, Зе-власть переплюнула даже своих порошенковских коллег-крохоборов.

Как показывает практика, единственным инструментом главного «слуги» народа в борьбе с коррупцией является призыв граждан не давать взятки. Согласитесь, «мощное» оружие, если учесть, что без денежной «благодарности» на современной Украине невозможно решить ни один вопрос.

Украинский президент, пытающийся доказать народу, что он не «лох», проводит в стране медийные противокоррупционные флешмобы. Тем временем его друзья – высокопоставленные чиновники – денежным способом решают «нерешаемые» вопросы, укрепляя коррумпированный имидж страны.

Украинские граждане уже окрестили период президентства шоумена Зеленского временем невыполненных обещаний. А западных кураторов терзают смутные сомнения: сможет ли коррумпированный Зе, потерявший народное доверие, выполнить отведенную ему роль по разжиганию ненависти украинского народа к русскому? Вполне вероятно, что скоро заокеанские хозяева скажут народному «слуге»: «Финита ля комедия, пане Зе!».