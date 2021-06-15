После женевского саммита РФ и США в лучшем случае лишь вернут послов

От предстоящей 16 июня в Женеве встречи президентов России и США в Женеве не стоит ожидать прорывных и далекоидущих решений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Я допускаю, что одним из результатов будет решение лидеров о том, что послы возвращаются и приступают к реализации понимания или договоренностей, которые на саммите будут достигнуты. Это было бы важным сигналом, несомненно, что определенная крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое. С одной стороны, ожидать прорывов масштабных, действительно далекоидущих, с учетом состояния, в котором оказались отношения по вине США, наверное, было бы несколько наивно», – говорит дипломат.

При этом он оговаривается, что если не создать базу для дальнейшего движения, то прорывы никогда не настанут.

«Наше руководство именно из этого исходит, когда дает инструкции, когда мы готовим материалы и в контакте с американцами отрабатываем моменты необходимые для, как мы надеемся, успешного проведения саммита. Такая платформа, особенно в сфере контроля над вооружениями, как результат саммита стала бы очень важным и серьезным достижением и страховым полисом, что ли, на будущее», – резюмировал Рябков.

Напомним, что ранее президент США опустился до грязных оскорблений российского лидера Владимира Путина, после чего посол РФ был отозван из Вашингтона.

Затем Байден позвонил Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.