Последние надежды пошли прахом: ГТС Украины не в состоянии транспортировать водород

22.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на все заявления, Киев не обладает экономическими и техническими возможностями для производства водорода и экспорта этого энергоносителя в Европейский союз .

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил эксперт рынка энергетик Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине сейчас есть две потенциальных площадки, где может производиться водород для последующих поставок в ЕС, но для этого нет экономического и технологического понимания. Потому что уже проведённые эксперименты на сетях с низким давлением со смесями водорода и закачкой чистого водорода прямо указали сорокапроцентные потери. Потому что молекула водорода легче молекулы метана.

На магистральных сетях подобные эксперименты не проводились. Поэтому неизвестности тут полный мешок. Последнее, весь этот водород должен быть произведён из электрической энергии, которая в свою очередь произведена из чистых источников», – сказал он.

Также эксперт добавил, что Украина не может оплатить долги перед украинской компанией «ВИА-ГАЗ» в 800 миллионов долларов, а чтобы начать процесс производства водорода нужно собрать 52 миллиарда долларов с населения Украины.

«На Украине, с её колоссальными проблемами, если сейчас ничего не делать, то на рынке Украины с потребителя нужно собрать 52 миллиарда долларов, только на «ВИА-ГАЗ», а перед ними долг 0,8 миллиардов долларов, который год уже не погашается. Они воют, ругаются, требуют от Кабмина Украины и от западных партнёров, но ничего сделать не могут, потому что нет денег. На Украине искривлённая модель рынка, здесь дали создать мощную группировку «ВИА-ГАЗ», которая напала на всю украинскую промышленность, а украинская промышленность отплатить не может, денег не хватает, а население не может платить, потому что у них низкие доходы», – отметил Марунич.

Кроме того, он подчеркнул, что даже крупные проекты по производству водорода, которые некоторые европейские страны обещают Украине, ничего не стоят.

«Поэтому все эти фонды, производство водорода, которое непонятно куда качать, это на уровне фантазии. Единственное, что у нас есть это переговорный процесс между правительством ФРГ и Министерством энергетики Украины, которые обсуждают какой-то частный бизнес, который зашёл в Кировоградскую область, который вроде собирается производить углеводород. Это реалии, которые есть. 35 миллионов долларов, которые ФРГ должны туда привлечь, а потом ещё 175. Это всё какая–то «филькина грамота», – заключил Марунич.