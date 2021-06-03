Послы РФ и США могут вернуться после женевского саммита президентов

03.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Росийская Федерация и США могут вернуть послов после встречи в Женеве президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники, пишут «Известия».

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Информированный собеседник издания сказал, что есть намерение вернуть послов, которые были отозваны для консультацией.

«Никаких иллюзий по встрече ни одна из сторон не испытывает, но без глав дипмиссий контакты сведены к минимуму. И это могло бы стать хоть каким-то результатом», – сказал источник.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что возвращение послов «может быть, а может и не быть», а вот Госдепартамент США не смог предоставить оперативный комментарий.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, возвращение послов с консультаций — было бы очень большим прорывом в отношениях.

«При этом я бы не ждал радикальных разворотов. Если встреча застрахует от новых витков напряженности — это уже будет результат. Она может сыграть роль с отложенным эффектом — в среднесрочной перспективе могут появиться предпосылки для нормализации отношений», – сказал Новиков.

Возвращение послов как вероятный исход саммита называет замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Это будет очень позитивный сигнал в плане возвращения дипломатических и консульских отношений», – заявил Суслов.

Напомним, что ранее президент США опустился до грязных оскорблений российского лидера Владимира Путина, после чего посол РФ был отозван из Вашингтона.

Затем Байден позвонил Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.