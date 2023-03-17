Посол РФ в Белграде ответил впавшему в русофобию сербскому министру

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В отличие от Запада Россия не ставит ультиматумы Сербии. а предлагает ей взаимовыгодное сотрудничество.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

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Его заявление прозвучало в ответ на призыв министра экономики Сербии к антироссийским санкциям, обвинившего в Москву в потакании антисербской политики Запада в 1990-е.

«Несколько удивлены, что Министр экономики Сербии Раде Баста (с которым мы не так давно провели содержательную встречу и условились поддерживать предметный прямой диалог) избрал площадку социальных сетей для того, чтобы поинтересоваться, почему в 1992 году Россия проголосовала в Совете Безопасности ООН за западный проект резолюции о санкциях в отношении Югославии», – говорится в официальном заявлении российского дипломата.

Он добавил, что хочет ответить «в духе открытости».

«В Москве тогда, непосредственно после перехода к политическому плюрализму и рыночной экономике, доверяли Западу. Искренне рассчитывали сообща строить мир без разделительных линий и конфликтов, основанный на равноправном сотрудничестве всех суверенных государств и совместном решении открытых вопросов. Надеялись, что «по ту сторону» только что снятого в то время «железного занавеса» будут работать в аналогичном ключе. Исходили из того, что предлагаемые новообретенными партнерами рецепты будут давать правильный результат», – вспоминает Боцан-Харченко.

По его словам, в те годы продолжалось торгово-экономическое взаимодействие с Белградом, который оставался нашим важнейшим партнером России на Балканах.

«Благодаря инициативным шагам российской дипломатии пункт о снятии рестрикций с Югославии сразу после подписания Дейтонского соглашения был – вопреки изначальному сопротивлению западников – включен в пакет соответствующих международных договоренностей. В целом же довольно скоро стало очевидно, что представления о порядочности и благонамеренности Запада далеки от реальности. Точкой невозврата в осознании истинных целей Вашингтона и ведомых им европейских союзников во многом стало 24 марта 1999 года, когда натовцы – в обход Совета Безопасности ООН – вероломно развязали варварскую агрессию против Югославии, приведшую к гибели около двух тысяч мирных жителей, разрушению инфраструктуры и промышленности страны», – подчеркивает дипломат.

Он утверждает, что «Россия с тех пор изменилась», стала «значимым политическим и экономическим центром развития в формирующеся многополярном мире» и вернулась к своей идентичности – «многовековой самобытной цивилизации, евразийской и евро-тихоокеанской державы», тогда как Запад остался одержим идеей собственной привилегированности и исключительности.

«Многое из этого мы – как только заявили о принципиальном стремлении отстаивать международное право и национальные интересы – испытали на себе. С тем же аррогантным подходом Запада столкнулись – и сталкиваются – другие свободолюбивые народы. Вознамерившись окончательно оторвать от суверенной Сербии край Косово и Метохия, западники бесцеремонно навязывают Белграду унизительные условия урегулирования, пытаются диктовать ему внешнеполитическую повестку, призывая отказаться от сбалансированной и приносящей плоды многовекторной дипломатии. Вместо западного шантажа и угроз мы, господин Баста, предлагаем конструктивное взаимодействие (о масштабном позитивном вкладе российских торговых и инвестиционных проектов в устойчивость сербской экономики Вам, уверены, должно быть хорошо известно по долгу службы). У России, заметим, много единомышленников: на этих же принципах развиваются отношения в рамках ЕАЭС, БРИКС, ШОС, наши двусторонние связи с многими странами Азии, Африки (в этом году в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит Россия – Африка), Латинской Америки. Разумеется, открыты и впредь к сотрудничеству с братской Сербией по всем обоюдовыгодным инициативам», – резюмировал Боцан-Харченко.

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