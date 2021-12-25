Посол Украины в США: «Нападет РФ или нет, но Запад должен ввести санкции»

25.12.2021  13:47 (Мск), Ольга Козаченко
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Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Украина лишь тогда будет удовлетворена помощью США, когда под контроль Киева перейдут Крым и Донбасс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» заявил экс-министр финансов Украины, посол в США Оксана Маркарова, ранее жаловавшуюся, что американский журнал National Geographic признал Крым российским.

Украина лишь тогда будет удовлетворена помощью США, когда под контроль Киева перейдут Крым и...

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«Меня часто спрашивают, удовлетворены ли мы тем, как помогают нам Соединенные Штаты. Я всегда дипломатически отвечаю, что мы будем удовлетворены, когда Крым вернется в Украину, когда Донецк и Луганск будут дома. Поэтому мы априори не можем быть удовлетворены, пока не добьемся в Украине мира», – сказал посол.

Она убеждена, что Запад должен вводить против России новые санкции, независимо от того, будет ли российское вторжение на Украину или нет.

«Мне очень понравилось, как сказал [экс-посол США в России] Майкл Макфол : когда ты паркуешь машину неправильно — тебе дают штраф. Если завтра она стоит там, тебе дают новый штраф. Россия до сих пор не убралась с нашей территории, соответственно, санкции должны усиливаться»,  – резюмировала Маркарова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Маркарова была фигурантом слитой в Сеть записи совещания у тогдашнего премьера Алексея Гончарука. Представители финансово-экономического блока правительства обсуждали, как убедить слабо разбирающегося в экономике президента Владимира Зеленского, что в бюджете нет «дыр», а аномальное укрепление курса гривны – это отнюдь не подготовка к обвалу в интересах валютных спекулянтов. При этом сам Гончарук в ходе беседы сделал признание, что тоже не является специалистом в экономике.

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