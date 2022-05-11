Посольство Польши снова под ударом – полякам не простят посла РФ
В отместку за провокацию 9 мая в Варшаве, когда на российского посла напали с искусственной кровью, неизвестные облили красной краской табличку посольства Польши в Москве.
Видео и фото произошедшего очевидцы опубликовали в соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Как сообщают СМИ, в посольстве заявили, что считают инцидент «хулиганским поведением». Кроме того, в ведомстве пожаловались, что так и не смогли до конца смыть краску.
Напомним, ранее лимоновцы у здания посольства Польши в Москве вывесили баннер с надписью «Время вспоминать историю» с изображением Вячеслава Молотова.
Кроме того, главная фигурантка провокации, совершившая нападение на российского посла, накануне пожаловалась на поток угроз в свой адрес.
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