Поставлена точка в уголовном деле меджлисовца, организовавшего взрыв газопровода в Крыму

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Новости Украины

Крымские правоохранители завершили расследование уголовного дела с участием замглавы запрещенного в России крымско-татарского Меджлиса Наримана Джелялова и передали его в суд.

Об этом в своем блоге сообщил адвокат Джелялова Николай Полозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Полозова, Джелялова обвиняют в совершении преступления по ряду статей Уголовного кодекса.

«По сравнению с предыдущим обвинением, которое включало в себя пункты участия в совершении диверсии в составе организованной группы, незаконного оборота взрывных устройств, в составе организованной группы и контрабанды взрывных устройств, в составе организованной группы, новое обвинение сильно не изменилось. Добавили нанесение значительного имущественного ущерба ГУП РК «Крымгазсети» в размере 105237 рублей 25 копеек (по сегодняшнему курсу это примерно 1425$), а также квалифицировали отключение газа от воинской части подразделения Береговой обороны ЧМ РФ как подрыв обороноспособности РФ. Теперь обвинение звучит так: п. «а», «б» ч. 2 ст. 281, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Вину ни по одному из пунктов обвинения Нариман, естественно, не признал», – заявил Полозов.

Напомним, Джелялова подозревают в организации подрыва газопровода в селе Перевальное. По данным ФСБ, взрыв, который произошел 23 августа этого года, был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Задержанный по подозрению в подготовке подрыва газопровода в Крыму зампредседателя запрещенного в России меджлиса Нариман Джелялов отвечал за связь между находящимися в Крыму членами экстремистской организации и бежавшей в Киев верхушки этой группировки.