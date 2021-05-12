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12.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, Политика, Сербия, Хорватия
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«Поступаем, как нам хочется». Президент Хорватии отметился наглым заявлением в адрес сербов

Президент Хорватии Зоран Миланович «успокоил» сербских соседей по поводу намерений своей страны построить военную...

Президент Хорватии Зоран Миланович «успокоил» сербских соседей по поводу намерений своей страны построить военную базу в отнятом у них Косово.

Об этом сообщает Index, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас впереди новое время, – заявил в свойственной ему нагловатой манере президент Хорватии. – В определенный день 150 наших солдат отправятся в Косово. Мы считали это рутиной, но наши соседи разволновались. Если это что-то значит для них, то не нужно видеть в этом повод для беспокойства. Мы не задумывали провокацию. Это наше право, мы участвуем в этом (в оккупационной миссии KFOR) и будем и дальше так себя вести».

На вопрос журналистов, опасается ли он мести сербов против хорватских солдат, Миланович ответил, что таких опасений у него нет.

«Албанское большинство консолидировалось в Косово и признано большинством государств-членов Европейского Союза», – заключил президент Хорватии.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич расценил намерение Хорватии поставить военную базу в Косово, как очередную попытку унизить Сербию.

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