«Поступаем, как нам хочется». Президент Хорватии отметился наглым заявлением в адрес сербов

12.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Хорватии Зоран Миланович «успокоил» сербских соседей по поводу намерений своей страны построить военную базу в отнятом у них Косово.

Об этом сообщает Index, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«У нас впереди новое время, – заявил в свойственной ему нагловатой манере президент Хорватии. – В определенный день 150 наших солдат отправятся в Косово. Мы считали это рутиной, но наши соседи разволновались. Если это что-то значит для них, то не нужно видеть в этом повод для беспокойства. Мы не задумывали провокацию. Это наше право, мы участвуем в этом (в оккупационной миссии KFOR) и будем и дальше так себя вести».

На вопрос журналистов, опасается ли он мести сербов против хорватских солдат, Миланович ответил, что таких опасений у него нет.

«Албанское большинство консолидировалось в Косово и признано большинством государств-членов Европейского Союза», – заключил президент Хорватии.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич расценил намерение Хорватии поставить военную базу в Косово, как очередную попытку унизить Сербию.