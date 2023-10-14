Поврежденный украинским терактом Крымский мост восстановлен раньше срока

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Возобновлено автомобильные движение по всем четырем полосам моста через Керченский пролив, который получил повреждения в результате украинской атаки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам! Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за 8 часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона», – написал вице-премьер в своем тг-канале.

Он напомнил, что движение по левой части было от крыто 14 сентября – на день раньше.

«Правую часть, как докладывали президенту, планировали восстановить 1 ноября. Но благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе, нам удалось закончить с опережением сроков! Особенно актуально, что это произошло в преддверии Дня работников дорожного хозяйства. Наши дорожники и мостовики под руководством Росавтодора и ФКУ Упрдор «Тамань» проявили высокий уровень профессионализма и преданность делу. Благодарю каждого за эту титаническую работу!», – подчеркнул Хуснуллин.

Напомним, что Крымский мост подвергся атаке беспилотных катеров в июле.

Это была не первый ущерб, нанесенный мосту после начала СВО. В прошлом году на этом объекте произошла диверсия, ответственность за которую недавно взяла на себя СБУ.