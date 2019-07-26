26.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Киев, Украина
Просмотров:

Появилось видео: Кличко тупит в эфире 20 секунд

Оказавшийся перед угрозой утраты полномочий мэр Киева Виталий Кличко принялся развивать активность с выступлениями в СМИ – очевидно, с прицелом на досрочные выборы, которые могут состояться осенью по инициативе команды Владимира Зеленского.

Правда, задуманные как пиар-технология выступления в СМИ могут сыграть, скорее, во вред Кличко – накануне в эфире американского «Радио Свобода» он около 20 секунд пытался сформулировать на украинском языке объяснения по поводу наказания виновных за неполадки на новом стеклянном мосту в Киеве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть