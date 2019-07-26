Появилось видео: Кличко тупит в эфире 20 секунд

26.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Оказавшийся перед угрозой утраты полномочий мэр Киева Виталий Кличко принялся развивать активность с выступлениями в СМИ – очевидно, с прицелом на досрочные выборы, которые могут состояться осенью по инициативе команды Владимира Зеленского.

Правда, задуманные как пиар-технология выступления в СМИ могут сыграть, скорее, во вред Кличко – накануне в эфире американского «Радио Свобода» он около 20 секунд пытался сформулировать на украинском языке объяснения по поводу наказания виновных за неполадки на новом стеклянном мосту в Киеве.

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