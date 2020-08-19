19.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Политика, Религия, Сербия, Церковь
Просмотров:

Правительство Сербии создает команду для защиты святынь СПЦ


Для сохранения сербского культурного наследия, которое подвергается опасности практически на всем бывшем постюгославском пространстве, сербское руководство пригласит авторитетных священнослужителей, искусствоведов и историков.

Об этом сообщил телеканал РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Задача команды будет заключаться в защите культурного, исторического и духовного наследия, всего, что люди называют святынями, где они физически и юридически находятся под угрозой, – прокомментировал задумку сербского руководства генеральный секретарь администрации президента Сербии Никола Селакович. – После формирования команды останутся  возможности для приглашения определенных профессионалов и экспертов, потому что не все святыни одинаковы. Поле деятельности настолько широко, поскольку в прошлом государство не уделяло этим вопросам достаточного внимания».

Отвечая на вопрос о строительстве дороги в охранной зоне монастыря Високи Дечани, Селакович сообщил, что президент Александр Вучич намерен сделать эту проблему одним из самых важных в ходе возобновленных переговоров в Брюсселе.

«Наша работа – предупреждать общественность и говорить о проблемах на международном уровне, а не только внутри страны», – заявил глава президентской администрации.

Селакович также напомнил, что во время своего визита в Ватикан президент Вучич подарил Папе Римскому монографию о Кафедральном соборе Святого Николая в Ново-Брдо (в Косово) в то время, когда возник вопрос о принадлежности этой церкви (местные сепаратисты попытались объявить храм «албанским культурным наследием»).


Надо отметить, что после распада Югославии, оставшиеся на территориях сепаратистских образований духовные и культурные ценности сербского народа либо уничтожались, как храмы и монастыри в Косово и БиГ, либо их пытались присвоить, как в Черногории и Македонии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть