Православные тюрки угрожают Молдове бунтом в случае объединение с Румынией

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Если нынешняя молдавская власть пойдет на присоединение к Румынии, Гагаузская автономия не будет молчать. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Об этом написала в своём телеграм-канале башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

Её слова были ответом на высказывание премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что «в Молдове проживают румыны». Глава румынского правительства также добавил, что верит в объединение двух стран в рамках Евросоюза, при этом проговорившись, что Румыния будет искать «и другой способ» для объединения.

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Гуцул отметила, что в Молдове, кроме румын, живут и представители многих других национальностей, в том числе и молдаване, национальную самобытность которых в Румынии отвергают. По её словам, в Гагаузии относятся к соседям из Румынии с уважением и интересом.

«Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии», – подчеркнула глава автономии.

Она напомнила о консультативном референдуме, состоявшемся в Гагаузской автономии 2 февраля 2014 года, на котором более 90% жителей региона заявили, что видят своё будущее исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы.

При этом, по словам Евгении Гуцул, гагаузы были и остаются патриотами Молдавского государства.

«Гагаузию не просто так называют якорем независимости Молдовы. Мы настоящие патриоты Республики Молдова и будем продолжать отстаивать ее суверенитет наряду с полномочиями и правами нашего региона. Убедиться в серьезности наших слов вы сможете лично, например приехав к нам на День гагаузского языка и письменности 27 апреля. Считайте это официальным приглашением», – заявила глава Гагаузии.

Напомним, антикоррупционная прокуратура Молдовы объявила о заведении уголовного дела против Евгении Гуцул вслед за её посещением Всемирного фестиваля молодёжи в России и фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным. Режим Майи Санду предпринимает и другие шаги против ненавистной им Гагаузии: в частности, намерение ликвидировать Апелляционную палату Комрата, а местные суды переподчинить соседним районным центрам.

Кроме того, молдавское руководство открыто провоцирует конфликт между властями Гагаузии и местными органами власти, что проявляется и в проведении встреч с главами населённых пунктов, куда не приглашают представителей исполкома и Народного собрания автономии, и в недавнем заявлении вице-премьер-министра Молдовы Дмитрия Алайбы о том, что «Гагаузии нет, а есть Комратский, Вулканештский и Чадыр-Лунгский районы».