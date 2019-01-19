«Правый сектор» выступил в поддержку Лукашенко

19.01.2019

Запрещенная в РФ украинская радикальная группировка «Правый сектор» выразила готовность оказать президенту Белоруссии Александру Лукашенко силовую поддержку.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте «Правого сектора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трактовать столь изменчивое поведение Республики Беларусь по Российской Федерации за последние годы сложно. Угрозы Александра Лукашенко Москве о «потере единственного союзника» и регулярные дружеские встречи чиновников обеих стран делают продолжение отношений непредусмотрительным. Однако вызывает однозначное беспокойство актуализация Союзного договора 1999 года, который должен был запустить строительство «Союзного государства», которое до недавнего времени считалось мертворожденным. Иными словами, встал вопрос потери Белой Русью государственности и усиления неосоветской орды.

А. Лукашенко далеко не белорусский националист. Это выходец из класса красных директоров. То есть его мотивация не в преданности своей нации, а в идеалах «партийной дисциплины». Лукашенко взялся за управление структурой (республикой) – Лукашенко любой ценой выполнит функцию.

Таким образом, субъектность Беларуси для него имеет значение. Это с одной стороны, если говорить о сути его политики. С другой – глава Беларуси подвергается наглому шантажу, что мы видим по заявлениям путинских чиновников и месседжей российских государственных СМИ. Предметами шантажа является экономика и безопасность республики. Значительным аргументом является отсутствие других близких союзников у Лукашенко. И аргумент пока срабатывает…

Перед А. Лукашенко стоит выбор: путь потери государственности или путь решительного сопротивления, который начнется по расторжению Союзного договора раз и навсегда. Маневрировать долго не получится.

В случае расторжения Союзного договора белорусской стороной Провод НОД «Правый сектор» обещает:

Поддержать Александра Лукашенко в конфликте с Кремлем, всеми доступными методами лоббировать в Украине и на международной арене поддержку Беларуси. При необходимости, оказать военную добровольческую поддержку.

Как белорусы поддержали украинский в национально-освободительной войне в Донбассе, так и НОД «Правый сектор» считает своим долгом помочь белорусской нации в ее историческом стремлении независимости.

Жыве Беларусь!», – говорится в заявлении радикалов.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Андрей Лозовой заявил, что Лукашенко в последние дни озвучивает резко антироссийские заявления, поэтому Киеву следует поддержать Минск в споре с Москвой и отстаивании белорусской самостийности.

При этом сам Александр Лукашенко во время встречи с главами МИД Белоруссии заявлял, что народы России и Белоруссии пытаются натравить друг на друга, но это никому не удастся.