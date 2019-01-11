Украинские националисты: Лукашенко – наш союзник

11.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Александр Лукашенко в последние дни озвучивает резко антироссийские заявления, Киеву следует поддержать Минск в споре с Москвой и отстаивании белорусской самостийности.

Такой призыв в своем блоге опубликовал депутат Верховной Рады Андрей Лозовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Рождество бацька Лукашенко сделал наиболее антикӓцапскую речь за все годы своего правления. И это очень хорошо. если братская Беларусь оторвется от оков Москвы – это не только ослабит врага, мы будем иметь серьезного союзника. и здесь есть еще несколько стратегических моментов:

1.Дарение патриархом Варфоломеем Томоса для Украины – не только прецедент и пример для белорусов… Отмена Константинополем передачи Киевской митрополии в подчинение Московии выводит и фактически всю территорию Беларуси из канонических границ РПЦ (ФСБ) в «Православную церковь Украины»… Но амбиции не актуальны. Это отдельная нация, которая имеет право на свою Церковь – и здесь мы, как старшие братья, должны помочь. Тем и сами станем сильнее.

2.Мы вот привыкли смеяться с бацьки («мы» – я имею в виду общественное мнение, я сам так не думаю). Но гражданин Беларуси в социально-экономическом плане живет лучше украинца. При несравнимо меньших стартовых возможностях. Здесь как раз уже они – пример для нас. Успешная политики в аграрной сфере во время продовольственного кризиса на планете (более миллиарда (!) человек не доедает), которая делает сельское хозяйство доминантой мировой экономики. Взять их опыт – и сделать так и в Украине, чтобы чернозем – главное богатство – работал на людей и на государство, а не на жадно-мерзкую стайку латифундистов.

3.каждый политик – заложник своей риторики. В начале 90-х Лукашенко пришел к власти как яркий парламентский оппозиционер с риторикой вроде Олега Ляшко. С таким же портретом базового избирателя. За исключением одного штриха. Избиратель Лукашенко ностальгировал по советским временам, и он должен был этого избирателя не огорчить. В то же время – десятки лет «разводил» кацапов, извлекая из них ресурсы, без конца что-то обещая, но так и не сдав им государственность. Пример здорового цинизма в интересах своей Родины, кстати. Но времена изменились. рейтинг бацьки позволяет ему любую риторику: конкуренты заоблачно далеко. И сейчас он вполне может стать врагом нашего врага и нашим другом, но…

4.У Беларуси дела совсем плохи в международной политике. Глупые аресты оппозиционеров (все равно, они ему никак не конкуренты, похоже, бацька просто веселился, да и его избирателям это нравится). Публичное засвидетельствование «любви» к России и т.д. Сегодня у Украины шанс стать адвокатом Беларуси в глазах американцев и европейцев. Для этого есть куча площадок – Парламентская Ассамблея Совета Европы, в первую очередь, где Беларусь является страной-наблюдателем. и это наш шанс реализовать указанное выше. Тогда уже и Балто-Черноморский союз с центром в Киеве не будет выглядеть утопией.

Надо бороться за Беларусь. С нами Господь, Он поможет», – призвал украинский депутат.