Преданный Зеленским соратник: ВСУ в Донбассе – это преступление

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Новости Украины

Попытка натянуть политическую повестку Галичины на всю Украину вызывает отторжение значительной части страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил руководитель Нацплатформы примирения и единства, бывший шоумен и экс-советник секретаря возглавляемого президентом Владимиром Зеленским СНБО Украины Сергей Сивохо.

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По его словам конфликт в Донбассе носит многослойный характер.

«Во-первых, это конфликт Россия—Запад, во-вторых, это конфликт Россия—Украина, и в-третьих, это конфликт Донбасс—Украина», – сказал Сивохо.

Он полагает, что в этом конфликте виновна не только Москва, поскольку «позиции и мнения у всех разные».

«И когда пытаются натянуть галицийскую повестку на всю Украину — это вызывает отторжение. В самом болезненном месте — на Донбассе — начали расковыривать эту тему. Да и выгодополучателей здесь хватает — и тех, кто связан с Москвой, и тех, кто связан с Киевом. Внутренний у нас политикум тоже не дай бог. А каждый мечтал получить свои дивиденды от этого, кто-то в виде повышения статуса Донбасса, кто-то в виде отделения Донбасса. Надеюсь, когда-нибудь следственные органы разберутся во всем этом», – надеется собеседник издания.

Он считает, что все началось с майдана.

«Донбасс в большинстве своем не поддерживал Майдан. И началось: «Сейчас придут бандеровцы, сейчас установят свои правила, всех вас загонят под лавку». Естественно, это было неприятно, особенно когда увидели, что двинулись войска на Донбасс. В каком уме надо быть, чтобы двинуть армию против собственного населения? Это преступление, я считаю, и за это должны отвечать люди», – резюмировал Сивохо.

Напомним, за попытку примирения с Донбассом Сивохо был избит неонацистами.

После этого в офисе президента, отреклись от Сивохо, а самого его уволили с должности советника секретаря СНБО Украины.