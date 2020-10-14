Предвыборный подарок Медведчуку: Москва снимает санкции с бандеровской Украины

14.10.2020, Москва, Иван Петренко

Россия снимает ранее веденные санкции в отношении некоторых украинских предприятий, введенные в ответ на ограничения Киева.

Об этом сегодня в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, глава российского государства выразил надежду на восстановление полноформатного взаимодействия между двумя странами.

«Давайте считать, что это будет первый шаг, жест доброй воли с нашей стороны», – сказал Путин, обращаясь к премьеру Михаилу Мишустину.

Ранее об отмене российских ограничений во время встречи с Путиным в Москве попросил один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, для которого налаживание отношений с РФ может конвертироваться в голоса юго-восточного электората на региональных выборах в конце октября.

Примечательно, что пару дней назад в эфире подконтрольного Медведчуку телеканала «112 Украина» экс-заместитель генпрокурора Украины, депутат ВР Ренат Кузьмин заявил, что о снятии санкций удалось договориться во время визита в Москву Медведчука.

«Медведчук договорился с РФ о снятии санкций, наложенных Россией на украинские предприятия тяжелого машиностроения, сельскохозяйственного машиностроения, радиотехнической отрасли. Это основа, по сути, нашей промышленности. Эти предприятия по вине российского руководства находились под санкциями. Работали на 10% мощности. Почти 200 тысяч человек подлежало сокращению. Поехал Медведчук – договорился – санкции снимаются», – говорил Кузьмин.

Напомним, что Украина в свою очередь не отказывается от санкций против России, продолжает водную блокаду Крыма, военную операцию против республик Донбасса, а также дискриминацию русскоязычных граждан и Православной Церкви Московского Патриархата.

Ранее телеведущий Роман Бабаян заявлял, что Россия, несмотря на сообщения о введении санкций против Киева, продолжала продавать на Украину дизельное топливо, которое впоследствии шло на нужды военной группировки, участвующей в карательной операции против русского Донбасса.

«Хотели переломить эту ситуацию, ввели какие-то спецразрешения на эту торговлю, и торговля продолжается», – возмутился телеведущий.

«Мы продаем это топливо через определенные фирмы, определенных людей (дальше я комментировать не буду). Это одна из причин, почему мы продаем вообще», – пояснил присутствующий в студии депутат Госдумы Константин Затулин.

Украинский телеканал «Эспрессо» провел расследование, в котором говорилось, что политик Виктор Медведчук контролирует порядка 40% рынка дизельного топлива на Украине. Дизтопливо поступает по нефтепродуктопроводу «Самар-Западное направление», построенному еще в советское время.

Также бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявлял в эфире телеканала «Россия 1», что на поставках российского топлива на Украину зарабатывает человек, к которому «прислушиваются в России».

Один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк, освобожденный из российской тюрьмы, рассказал о странной дружбе с одним из лидеров «Оппоплатформы «За життя» Вадимом Рабиновичем, который вместе с Медведчуком посещал украинского националиста в местах заключения.

«У меня есть определённые отношения, может вас это удивит, я знаю, что Вадим Рабинович в оппозиционной партии «За життя», но у меня с ним хорошие отношения со времён последнего майдана, он нам очень сильно помогал. Хоть он сейчас там в оппозиции, в действительности он был таким майданщиком, что мама не горюй. Если бы вы знали всё, что он сделал!» – рассказал Карпюк.

По спискам «Оппоплатформы» в Верховную Раду прошел экс-боевик АТО Илья Кива, который называл русских варварами и хвалился тем, что учит своего ребенка считать русских врагами.