«Прекратите борьбу с прошлым!». Новые протесты против сноса памятника русским воинам

17.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Активисты национал-патриотической партии Российский общенародный союз (РОС) провели одиночные пикеты в знак протеста против демонтажа властями Сочи памятника русским воинам в Адлере.

Об этом сообщил один из лидеров партии Михаил Бутримов на своих страницах в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бутримова, одиночные пикеты против сноса памятника прошли в Москве и Химках, в Рязани и, собственно, в Сочи.

«Черкесские организации и их активисты пытаются переписать историю и выставить русских в Кавказской войне не защитниками от грабительских набегов горцев, желая раз и навсегда пресечь работорговлю и разбой, а захватчиками, – прокомментировал акцию политик. – Но захватчики уничтожают, а не создают и не дают возможности для национального развития».

Также он сообщил, что попытки борьбы с монументами русским героям предпринимаются не только на Северном Кавказе.

«В Тобольске разворачивается аналогичная история с попытками переписывания истории, где местные татарские националисты пытаются помешать установке памятника Ермаку, – написал Михаил Бутримов. – Упрекая, что это, мол, неоднозначная личность и она не нравится татарам, что она вносит разлад в многонациональное общество Тобольска. Но забывают, что действия Ермака были также направлены на защиту русских рубежей от набегов осколков некогда могущественной орды, а расширение России на восток через Сибирь – это естественный исторический процесс в ходе которого, тюркские племена не исчезли, а были включены и вовлечены в развитие России».

Зампред РОС также сообщил, что в сети появилась петиция с требованием вернуть памятник на прежнее место.

«Прекратите борьбу с русским прошлым, без него не будет вашего будущего!», – заключил политик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Госдуме РФ пообещали, что демонтированный памятник в Сочи переустановят в «надлежащем месте».