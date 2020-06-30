Премьер Албании демонстративно обнялся с косовскими военными преступниками

30.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Абанский премьер-министр Эди Рама прибыл в Косово, чтобы лично прддержать лидеров сепаратистского анклава, обвиняемых прокуратурой Специального суда по Косово в Гааге в убийствах, похищениях и пытках.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В течение однодневного визита албанский премьер успел лично встретиться практически со всеми лидерами косовских сепаратистов: «президентом» Хашимом Тачи и его подельником по «Дреницкой группе» Армии освобождения Косово (UCK), лидером Демократической партии Косово Кадри Весели, «премьер-министром» Авдулой Хоти, спикером Ассамблеи Косово Вьосой Османи, лидером партии парламентского большинства и партии «Демократическая лига Косово» Исой Мустафой, лидером партии «Инициатива для Косово» Фатмиром Лимаем, мэром Приштины Шпендом Ахмети.

Также гость планировал лично пообщаться с лидером движения «Самоопределение», отставленным «премьером» Альбином Курти и находящимся под обвинением прокуратуры того же Специального суда, лидером партии «Альянса за будущее Косово» Рамушем Харадинаем, однако политики имевшие конфликт с Рамой, отказались от встречи (и Курти, и Харадинай ранее обвиняли Раму в желании осуществить размен территориями между Косово и Сербией).

При этом албанский премьер, ранее подавший в суд Приштины на Харадиная за клевету, великодушно заявил, что отзывает иск.

«Я хочу подчеркнуть, что я здесь на службе национальных интересов, чтобы оказать полную поддержку Косово и всем политическим представителям в условиях, когда произошло нечто серьезное и глубоко несправедливое, – заявил Рама по итогу своего визита в Косово. – Для меня это (обвинение Специального суда по Косово – ред.) как две капли воды схоже с публичными обвинительными листками времен Великой китайской революции или албанской диктатуры (правление коммунистического тирана Энвера Ходжи – ред.), которую мы пережили…

Я рад сказать, что обладаю привилегией быть в том положении, в котором я нахожусь, и иметь возможность внести свой вклад в то, что было и является исторической ценностью освободительной войны в Косово…

Сегодня это для меня большой тест не только политического характера, но и национальной человеческой морали… для всех, кто говорит по-албански».

СМИ сообщили, что Рама отобедал вместе с Тачи и Весели в ресторане, и вся компания, несмотря на тяжесть обвинения в отношении последних, находилась в приподнятом состоянии духа.

Характерно, что итоговую пресс-конференцию, перед отбытием в Албанию, Рама дал в приштинском аэропорту, построенном во времена «диктатуры Белграда», и переименованном сепаратистами в честь одиозного боевика и убийцы, прикрывавшегося женщинами и детьми, Адема Яшари.

Помимо постоянного выражения солидарности бандитам и убийцам, Рама, как и прежде, не переставал рекламировать американский проект «балканского мини-шенгена», предполагающего экономическую интеграцию Западных Балкан под присмотром США.