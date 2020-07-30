Премьер Болгарии предложил протестующим сжечь правительственную резиденцию

30.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В среду, 29 июля, протест в болгарской столице Софии достиг самого высокого показателя по массовости: по разным оценкам в акции приняли участие от 20 до 40 тысяч человек.

Чтобы привлечь внимание к своим требованиям протестующие перекрыли восемь основных транспортных узлов столицы.

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Требуя отставки прозападного правительства Болгарии, возглавляемого лидером партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисовым, и генпрокурора страны Ивана Гешева, протестующие по-прежнему воздерживаются от уличного насилия – полиция также не стремится вступать с ними в силовой контакт.

В свою очередь сам Борисов, совершая рабочую поездку за рулем своего внедорожника из Варны в Софию, записал обращение к протестующим (видеокомментарии в авто по дороге стали традиционным форматом болгарского премьера), вспомнив их воскресную акцию, в ходе которой они закидали административные здания свиными ушами.

«Бросайте яйца, помидоры, кебабы, уши, бараньи головы, куриные ножки, идите к правительственной вилле, сожгите ее, но дайте перекрестку и людям работать, а людям жить своей жизнью», – заявил глава болгарского правительства.

При этом Борисов похвалился достижением своего кабинета: он получил скидку на газ (от «Газпрома», но название компании премьер не сообщил), и то, что в скором времени в дома болгар будет поступать газ из Азербайджана, США и других стран, «забыв» при этом упомянуть Россию.

В то же время болгарские СМИ опубликовали очередную порцию компромата на Борисова – аудиофайл, на котором тот в разговоре с вице-премьером Томиславом Дончевым оскорбляет противостоящего ему президента-социалиста Румена Радева и называет его «простым пилотом» (Радев начинал карьеру как военный летчик), а жителей Болгарии – «барабанщиками», которые мешают ему проводить демократические реформы.

Ранее болгарская пресса публиковала другие компроматы на Борисова.