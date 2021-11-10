Премьер Северной Македонии передумал уходить в отставку

Центральный комитет Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) накануне вечером выступил с заявлением о том, что лидер этой партии и премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев должен отложить свою отставку с обеих должностей.

Об этом сообщает N1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После заседаний Исполнительного и Центрального Комитетов СДСМ, как сообщил журналистам видный функционер партии Перо Костадинов, высшее партийное руководство единогласно приняло решение отложить отставку председателя партии и премьер-министра на неопределенный срок из-за «момента, в котором находится государство в предстоящий период, и который является ключевым для европейских и демократических процессов».

«Центральный совет рекомендовал и постановил отложить отставку премьер-министра и председателя партии. Прежде всего, мы не должны допускать, как страна, новых лет неудач, новых лет, в которых демократический потенциал будет подорван перед открывающимися перед нами европейскими возможностями. Парламентское большинство должно продолжить путь. Страна не должна отказываться от этих процессов и политики», – заявил Костадинов.

За этими формулировками, скорее всего, скрывается боязнь майданного прозападного СДСМ потерять власть в Северной Македонии после поражения на местных выборах от оппозиционной национал-патриотической партии ВМРО-ДПМНЕ, заявившей о намерении инициировать вотум недоверия социал-демократам в Собрании.

Напомним, что после поражения лидер СДСМ Зоран Заев заявил о том, что уходит в отставку с постов премьер-министра государства и председателя партии.

К власти Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году.

Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны, и Болгарии – по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании.

Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами.

Заеву удалось добиться вступления страны в НАТО, теперь он пытается привести ее в ЕС, но этот процесс пока тормозится соседней Болгарией, отказывающей Северной Македонии в отдельной от болгарской национальной, языковой, культурной и исторической идентичности.

При этом после возвращения ВМРО-ДМНЕ к власти, можно предположить, что помня опыт прошлых лет, национал-консерваторы побоятся увести страну с западного направления, как побоялось сделать это и новое правительство Черногории.