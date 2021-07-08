Премьеры Литвы и Украины поплакались друг другу на «Северный поток-2»

08.07.2021, Литва, Константин Серпилин

Новости Украины

Кроме удара по украинской экономике, проект газопровода «Северный поток-2» расширит влияние России на Европейский союз.

Об этом на пресс-конференции в Литве заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Относительно «Северного потока-2» нужно сказать, что это не про экономику. Экономика, кончено, будет страдать, потому что объем транзита значительно сократится для Украины. Но тема шире, речь идёт о безопасности и влиянии Российской Федерации на Европу. Тут нужно говорить не про украинскую экономику, а про гибридные угрозы, которые возникают из-за использования «Северного потока-2» как энергетического гибридного оружия и угрозы для европейских стран», – пожаловался Шмыгаль.

В свою очередь премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните с тревогой отметила, что «Северный поток-2» повышает зависимость ЕС от России.

«Хотелось согласиться с той мыслью, которая была высказана господином премьер-министром, потому что мы должны говорить не только про последствия для Украины от «Северного потока-2». Мне кажется, что такой проект увеличивает зависимость ЕС от решений, которые принимаются в стране, в которой нет верховенства права. Поэтому риски, которые связанны с этим проектом, остаются очень высокими», – переживает Шимоните.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что газопровод «Турецкий поток» заберёт у Украины двадцать процентов транзита, из-за чего стоимость на голубое топливо в стране ощутимо возрастёт.

Кроме того, было отмечено, что «Газпром» в настоящее время не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить газохранилища для прохождения зимнего отопительного сезона. Поэтому европейцы паникуют, цены на газ высокие, несмотря на летний сезон, а украинская власть совершенно не думает о том, что Украину зимой ждут большие проблемы с газом.