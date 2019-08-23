23.08.2019, Москва, Олег Кравцов

Лидеры стран «большой семерки» обсудят на стартующем 24 августа во французском Биаррице саммите тему участия России в этом формате.

Об этом «Известиям» сообщили в резиденции президента Франции.

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«Подтверждаем эту информацию. В понедельник президент встретился с господином Путиным в Брегансоне, а на следующий день переговорил по телефону со своим американским коллегой. Президент США публично высказался за то, чтобы Россия снова присоединилась к формату G8. Французский лидер услышал это предложение и очень серьезно его рассматривает, – сказала «Известиям» пресс-атташе Елисейского дворца. – Встречаясь с журналистами, он подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на встрече лидеров, поскольку Россия – стратегически важный собеседник и надежный партнер в вопросах безопасности.

На вопрос, о восстановлении какого формата пойдет речь, G7+1 или G8, представитель французского президента уточнила, что на повестке стоит перезапуск «большой восьмерки».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее соответствующее предложение озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, инициативу которого поддержал президент США Дональд Трамп.

Эта идея идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.