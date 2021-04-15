Престарелый Байден не в состоянии перенести длительный перелет

15.04.2021, Москва, Олег Кравцов

За первые 100 день президентства Джо Байден так не совершил ни одного зарубежного визита.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, отвечая на вопрос, где может пройти встреча президентов России и США.

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Он отметил, что традиционно такие встречи проводятся в нейтральных европейских странах, но не исключил и азиатские площадки – Вьетнам, Филиппины, Японию или Южную Корею.

«Есть еще один очень важный аспект. Приближаются к концу первые 100 дней Байдена в качестве президента США. За это время он так и не выехал за пределы страны, а только проводил всевозможного рода видеоконференции. Политик, правда, хотел посетить Великобританию. Складывается впечатление, что американскому лидеру эти трансатлантические перелеты – будь то в европейском направлении или азиатском – достаточно сложно даются. В частности, это может быть связано и с его состоянием здоровья», – сказал Васильев «Московскому комсомольцу».

По его словам, вопрос состояния здоровья президента США «сегодня является большой государственной тайной, как это было в свое время в Советском Союзе».

«Весьма трудно сказать, рекомендованы ли ему длительные перелеты или нет, поскольку полет в Европу или Азию занимает примерно 8 часов. Никто не знает, каким именно образом он скажется на самочувствии Байдена и как он предстанет в глазах мировой общественности по прилете, тем более что к этой встрече будет приковано внимание всех мировых СМИ», – говорит эксперт.

С его точки зрения, Байден должен совершить какие-то заграничные турне перед саммитом с российским президентом, чтобы первая командировка американского президента не была воспринята щелчком по носу теперь уже европейским союзникам.

«Встреча с Путиным не должна выглядеть политически откровенно вызывающей. Впрочем, в политике иногда хорошо давать обещания, зная, что их никогда не придется выполнять. Поэтому я бы не исключил возможность отмены этой встречи», – резюмировал Васильев.

Напомним, что президент США позвонил российскому лидеру и предложил провести встречу в третьей стране, чтобы обсудить проблемные моменты в отношениях двух стран.

Отметим, что до этого президент США опустился до грязных оскорблений российского лидера Владимира Путина.

После этого посол России был отозван из Вашингтона.