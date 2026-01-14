«Превратили страну в концлагерь!» – Тимошенко истерит в Верховной раде из-за обысков
Бывшая «газовая принцесса» Юлия Тимошенко сегодня на заседании Верховной рады пожаловалась на обыск, который прошёл в офисе её партии.
«Вчера в 21:30 [по Киеву] я находилась одна в офисе. Там не было ни охраны, ни чужих людей, никого. Ввалилось большое количество людей в амуниции, с оружием, приехали на пяти автобусах.
Они сказали, что приехали с обыском. Я попросила решение суда или прокурора – руководитель группы сказал, что никаких документов нет, и они не нужны, потому что это личные следственные действия.
Адвоката вызвать не разрешили. Всех людей, которые были в офисе, работников, заблокировали, отобрали у них телефоны», – жаловалась Тимошенко, противореча началу своего рассказа о том, что была одна.
Далее Юлия рассказала, как «более тридцати забронированных мужиков» вывернули её офис, искали какой-то сейф, угрожали выбить запертые двери. Найденные партийные документы сразу записывали в протокол.
«Заигрались. Такое наглое насилие переходит все границы. Над НАБУ и САП должен быть хоть какой-то контроль.
И сейчас, пользуясь моим личным телефоном, они будут какие-то мои разговоры публиковать. Мы что, не имеем права на личную жизнь, на эмоции? Это что, концлагерь? Почему это всё происходит без суда и следствия? Пришли, украли телефоны, документы, а потом копаются в этом, выискивают какие-то моменты, чтобы опубликовать.
Как мы до этого довели, что личную жизнь любого депутата можно вытащить из телефона. И, по сути, выносить приговор. Мне кажется, что мы страну довели до края», – жалуется Тимошенко на закономерный итог переворота 2014 года, в котором сама принимала участие.
