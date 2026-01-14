«Превратили страну в концлагерь!» – Тимошенко истерит в Верховной раде из-за обысков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывшая «газовая принцесса» Юлия Тимошенко сегодня на заседании Верховной рады пожаловалась на обыск, который прошёл в офисе её партии.

«Вчера в 21:30 [по Киеву] я находилась одна в офисе. Там не было ни охраны, ни чужих людей, никого. Ввалилось большое количество людей в амуниции, с оружием, приехали на пяти автобусах. Они сказали, что приехали с обыском. Я попросила решение суда или прокурора – руководитель группы сказал, что никаких документов нет, и они не нужны, потому что это личные следственные действия. Адвоката вызвать не разрешили. Всех людей, которые были в офисе, работников, заблокировали, отобрали у них телефоны», – жаловалась Тимошенко, противореча началу своего рассказа о том, что была одна.

Далее Юлия рассказала, как «более тридцати забронированных мужиков» вывернули её офис, искали какой-то сейф, угрожали выбить запертые двери. Найденные партийные документы сразу записывали в протокол.