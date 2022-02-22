Президент Черногории поддержал аферу с «правительством меньшинства»

22.02.2022  12:57 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Политика, Черногория


Президент Черногории Мило Джуканович заявил на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о том, что в его страна очень скоро может получить новое правительство, «которое будет продвигать политику интеграции в ЕС».

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Черногории Мило Джуканович заявил на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о...

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«Будет ли это правительство меньшинства с мандатом примерно на год или другое, которое могло бы просуществовать дольше, даже до окончания мандата этого парламента, мы увидим по содержанию переговоров, которые сейчас ведутся, – сказал Джуканович в ходе диалога. – На данный момент мне все еще кажется наиболее реалистичным, что необходимый консенсус будет достигнут по проекту правительства меньшинства».

По словам президента-националиста, сейчас крайне важно достичь решения, по которому возможен консенсус, для скорейшей консолидации исполнительной власти и создания условий для того, чтобы страна сосредоточилась на политических приоритетах, первый из которых – разблокировка переговорного процесса о вступлении ЕС.

«У этого правительства будет только одна задача – обновить избирательное законодательство, привести его в соответствие с рекомендациями ОБСЕ и Совета Европы, и в кратчайшие сроки выйти на парламентские выборы», – сказал Джуканович.

Напомним, что в начале месяца совместным голосованием в Скупщине Черногории либералы из партии GP URA и националисты из Демократической партии социалистов проголосовали за вотум недоверия умеренному правительству Черногории. Инициатором парламентского майдана в стране выступил албанский вице-премьер, лидер GP URA Дритана Абазович, который предложил проект «правительства меньшинства», состоящего из представителей партий этнических меньшинств.

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