Президент Хорватии обвинил правительство своей страны в «кровопролитии на Украине»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Хорватии Зоран Миланович 17 марта резко раскритиковал решение правительства своей страны передать Киеву 14 вертолетов Mи-8, заявив, что это приведёт к «огромному кровопролитию и затягиванию войны».

Как известно, армия Хорватии начала операцию по отправке на Украину более половины своих транспортных вертолетов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Когда Милановича попросили прокомментировать решение правительства Словакии предоставить Украине 13 истребителей МиГ-29, политик сказал:

«Вы спрашиваете меня гипотетически, если бы у нас были самолеты, надо ли нам их передавать Киеву? Это бы зависело от состояния этих самолетов. Предполагаю, что даже нынешнее правительство такого решения не приняло бы».

Президент Хорватии напомнил, что правительство страны во главе с Андреем Пленковичем решило передать Украине 14 советских вертолетов Ми-8.

«Эти вертолеты, которые они предоставили Украине, это решение правительства, ведет к огромному кровопролитию, большому количеству жертв и затягиванию войны», – сказал Миланович.

Он добавил, что Хорватии не были нужны те Ми-8, которые получит Украина, потому что она «маленькая страна с маленькой армией», зато «американские вертолеты, которые мы покупаем, ужасно дорогие».

Ранее двенадцать вертолетов Ми 8-МТВ-1 и два вертолета Ми 8-Т были выведены из состава Вооруженных Сил Хорватии, и началась подготовка к их передаче Киеву. Сообщалось, что семь вертолетов будут частично разобраны и перевезены на Украину наземным транспортом, а остальные семь будут отправлены своим ходом через Польшу. Завершена ли их поставка – на данный момент неизвестно.

Как отмечали хорватские СМИ, после отправки этих вертолетов на Украину у ВВС Хорватии останутся в распоряжении десять транспортных вертолетов Ми-171 и четыре боевых вертолета Black Hawk, поставленные несколько лет назад США.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зоран Миланович заявил, что Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России, и санкции не решат проблему.