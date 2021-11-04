Президент Хорватии выступил на стороне лидера боснийских сербов

04.11.2021 20:59 (Мск), Загреб, Алексей Топоров

«Детскими угрозами» назвал президент Хорватии Зоран Миланович доклад Верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта для Совбеза ООН о «сербских сепаратистах», провоцирующих войну.

Об этом сообщает Index, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя ситуацию в БиГ в связи с заседанием Совета Безопасности ООН и докладом Кристиана Шмидта, Миланович, находившийся с визитом в Госпиче, сказал следующее:

«Какой Шмидт? Я не знаю этого человека, но он не уязвит Додика своими детскими угрозами. Додик представляет сербский народ в БиГ, – сказал президент Хорватии. – Додик иногда бывает необузданным, но мы с ним приходим к соглашению за десять минут, и не по разделу Боснии. У нас есть разногласия, но давайте посмотрим, что мы можем сделать в БиГ, чтобы она сохранилась целой».

Боснийские сербы и боснийские хорваты являются ситуативными союзниками на фоне желания сараевской элиты создать при поддержке Запада унитарное моноэтническое и моноконфессиональное государство с доминированием бошняков-мусульман.

Республику Сербскую, как и боснийских хорватов, вынужденных, согласно Дейтонскому соглашению, жить с бошняками в одном энтитете – Федерации БиГ, подобное положение не устраивает.

Причина недовольства боснийских хорватов кроется в том, что на уровне энтитета Сараево зачастую проталкивает важные решения путем голосования большинства, а бошняков в Федерации существенно больше. Именно благодаря голосам бошняков в Президиум БиГ был избран хорватский слуга сараевской элиты Желько Комшич, в то время как боснийские хорваты своим лидером считают Драгана Човича.

Последовательно отстаивая интересы Запада на Балканах, президент Хорватии Зоран Миланович, тем не менее, вынужден считаться с интересами обойденных Западом боснийских соплеменников – и на этой почве договариваться с боснийскими сербами.