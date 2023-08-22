Президент Сербии на пути к участию в «Крымской платформе»

После неформальной встречи лидеров балканских стран и руководства ЕС, в которой также принял участие президент Украины, состоялась двусторонняя встреча президента Сербии Александра Вучича и Владимира Зеленского.

Хотя оба политика заявили о поддержке территориальной целостности, соответственно, Украины и Сербии, однако в Киеве всё громче говорят о признании независимости «Республики Косово».

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Вечером 21 августа в Афинах состоялся неформальный ужин лидеров балканских стран и руководства Европейского Союза, посвящённый 20-й годовщине саммита в Салониках, который провозгласил, что Западные Балканы являются частью Европейского Союза. Правда, с тех пор ни одна из западно-балканских стран (Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Северная Македония и Черногория) в ЕС так и не вступила. А так называемая «Республика Косово» остаётся частично признанной – ведь согласно Конституции Сербии и Резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999) Косово и Метохия является сербским автономным краем.

Видимо, чтобы не акцентировать внимание на невыполнении решения двадцатилетней давности, в Брюсселе решили «разбавить» компанию лидеров стран Западных Балкан, и на встречу в Афины пригласили премьеров Болгарии, Румынии и Хорватии, а также президентов Молдавии и Украины. При этом приезд Владимира Зеленского был обставлен в стиле спецоперации: о его визите объявили в последний момент, не сообщая никаких подробностей о времени прибытия и месте проживания.

Естественно, главной темой встречи стала ситуация на Украине. Вот как описал происходящее президент Сербии Александр Вучич:

«Нас было 14 человек за столом, и каждый предлагал максимально жесткий нарратив в отношении России. Мы, как маленькая страна, не можем изменить то, что делают великие державы. Но мы попросили, чтобы те вещи, которые противоречат нашей политике, не были включены в текст декларации… Мы не согласились с той её частью, где говорится об антироссийских санкциях», – подчеркнул Вучич.

При этом в декларации Афинского саммита остались формулировки типа «вторжение России на Украину является поворотным моментом для Европы», «перед вызовом российской агрессии мы выражаем нашу непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которая основывается на ценностях демократии и верховенства права», «мы выразили поддержку и признательность президенту Украины Владимиру Зеленскому за его упорные усилия, направленные на установление принципов мира в его Формуле мира в соответствии с Уставом ООН».

Примечательно, что среди подписантов декларации значится и «премьер-министр Альбин Курти», глава правительства самопровозглашённой «Республики Косово», которую не признаёт, к примеру, хозяин саммита – Греция.

Украина формально признаёт Косово и Метохию частью Сербии, однако регулярно делает демарши против Белграда. И речь не только в депутате от партии «Европейская Солидарность» Алексее Гончаренко, который в прошлом году выступал в «парламенте Косово» и внёс в Верховную Раду Украины проект постановления о признании независимости «Республики Косово».

Не далее как 8 августа председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, член президентской партии «Слуга народа», подписал обращение к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины. В документе, который инициировала британский депутат албанского происхождения Алисия Кернс, содержались призывы фактически усилить поддержку частично признанной «Республики Косово».

Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил:

«Если Украина признает независимость Косово, в один день потеряет все, что было у неё в руках, – уровень политического доверия, не говоря уже об отношениях с Сербией. Как после этого она сможет сказать, что придерживается международного права, Устава ООН. Никак. Убежден, что Владимир Зеленский не выбросит этот козырь из рук».

После встречи с Зеленским, которая состоялась утром 22 августа в Афинах, Вучич опять выразил «более, чем уверенность», что и Киев не изменит своей позиции по вопросу непризнания независимости самопровозглашённого Косово. Сербский лидер подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и будет продолжать это делать. В ходе получасового разговора, по словам Вучича, обсуждались и вопросы сотрудничества в будущем послевоенном восстановлении Украины.

«У меня был корректный и открытый разговор с Зеленским. Его интересовало, какова ситуация, что думают люди в Сербии, почему они так думают. Тогда я рассказал ему о том, что произошло в 1999 году, говорил и о территориальной целостности. Я подтвердил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и не меняет этой позиции. Мы говорили о будущих формах сотрудничества. Эти люди (украинцы) сейчас участвуют в серьёзной войне, но им приходится думать и о том, как они собираются восстанавливать страну. Поговорили мы и о Косово и Метохии», – заявил Вучич.

Однако в сообщении о встрече с Вучичем на сайте Зеленского Косово и Метохия не упоминается. Там лишь указано, что «взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета – важная часть партнёрства Украины и Сербии». Является ли формой такой поддержки упомянутое выше письмо однопартийца Зеленского – вопрос риторический. Также понятно, что в Киеве не ожидают от Белграда взаимности в стиле письма к правительствам незападных стран с призывом поддержать признание российского статуса Крыма.

В конце встречи Владимир Зеленский предложил Александру Вучичу «поддержать украинскую формулу мира и принять участие в третьем саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года». Поскольку накануне президент Сербии эту самую формулу уже поддержал, подписав декларацию Афинского саммита, то никто особо не удивится, если сербский представитель действительно появится на саммите «Крымской платформы». А будет ли это лично сербский президент – не так уж и важно, иногда сам факт присутствия важнее ранга участника.