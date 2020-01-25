Президент Сербии отклонил сделку США

25.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Александр Вучич не считает, что Сербия должна останавливать международную кампанию по отзыву признания захваченного албанскими сепаратистами Косово в ответ на отмену официальной Приштиной экономической блокады сербских анклавов (100% налога на ввозимые товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины).

Так глава сербского государства прокомментировал предложение представителя президента США по переговорам между Белградом и Приштиной Ричарда Греннела, который на днях побывал в Белграде.

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«У нас есть национальная позиция в отношении независимости Косово, которая отличается от позиции Соединенных Штатов и Приштины. Они хотят получить как можно больше признания, а мы не хотим, и наша работа – работать над этим», – сказал Вучич.

Вместе с тем президент Сербии выступил с компромиссным предложением.

«Было бы справедливо сделать паузу – Приштине приостановить действие налогов, а мы приостановим кампанию за отмену независимости. Я сказал ему, что, если это снизит напряженность в регионе, мы могли бы поговорить об этом. Но мы не пойдем на это, если после в Приштине заявят о намерении вступить в международные организации», – сказал Вучич.

На пресс-конференции в Белграде Гренелл заявил, что убеждает лидеров и деловые круги Косово в необходимости отменить 100% пошлину на сербские товары. По его словам, бизнесмены в Приштине согласились с его доводами.

«Я выполняю ту же просьбу и здесь, только в вашем случае речь идет о кампании по отмене признания, которая должна быть прекращена», – сказал Гренелл.

Он подчеркнул, что «Сербия должна двигаться в сторону экономики», создания рабочих мест, что означает отмену налогов.

«Однако в отношениях между Белградом и Приштиной нет легких дискуссий, и какую бы тему вы ни поднимали, вы всегда приходите в политику», – заметил Вучич.

Напомним, что спустя несколько месяцев после октябрьских выборов новое «правительство» непризнанного Косово до сих пор не сформировано из-за торгов, которые ведут партии, набравшие большинство голосов.

Ранее предполагалось, что новые исполнительные власти Косово могли бы отменить пошлины на сербские товары.

Независимость захваченного албанскими сепаратистами сербского края не признают 95 государств мира, 5 стран находятся в статусе воздержавшихся, поэтому так называемое Косово не имеет большинства в Генеральной ассамблее ООН.

За последнее время Сербия добилась отзыва 13 признаний и продолжает кампанию. Это не позволяет Косово стать членом ООН и других международных организаций.