20.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия
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При Лукашенко Белоруссия не признает Крым российским




Белоруссия не признает Крым российским до тех пор, пока в стране не будет сменен президент.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил обозреватель Юрий Баранчик.

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«Это уже не первый такой жест, все это проводится в рамках пресловутой политики многовекторности официального Минска, который пытается одновременно сидеть уже даже не на двух, а на десяти стульях, пытается декларировать и союзные отношения с Россией, и занимается бизнесом достаточно плотно, поддерживая необандеровскую хунту на Украине.

Поэтому это все естественно и это не первые симптомы провальной внешней политики. Естественно, что при нынешнем руководстве республики данная ситуация не поменяется. Соответственно, я думаю, надо просто ждать, пока граждане республики выберут нового президента, тем более в этом году намечаются выборы в Белоруссии. Так что будем надеяться на лучшее», – заявил Баранчик.

Ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямые авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем, но ответы получил из компаний «Белавиа» и «Белорусская железная дорога», которые сообщили, что не видят экономической целесообразности в организации новых рейсов.

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